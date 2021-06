Gestern hatten traurige Nachrichten die Runde gemacht: Der YouTuber Philipp Mickenbecker (✝23) ist tot. Der The Real Life Guys-Star ist nach seinem schweren Kampf gegen den Krebs im Beisein seiner Liebsten am 9. Juni im Krankenhaus verstorben. In einem emotionalen Video hatten Philipps Zwillingsbruder Johannes Mickenbecker und seine Freunde ihm die letzte Ehre erwiesen – und auch viele Wegbegleiter nahmen daraufhin Abschied: Samuel Koch (33) gedachte seines Freundes Philipp jetzt mit einem rührenden Posting im Netz.

"Ich weiß nicht, ob es im Himmel Insta gibt, trotzdem die persönliche Anrede: Danke, Philipp!", schrieb Samuel jetzt zu einem gemeinsamen Foto auf seinem Instagram-Profil und bekräftigte: "Du bist m/ein Vorbild!" Er werde fortan weiter beten, so wie es sich der YouTuber vor seinem Tod gewünscht habe. Aber nicht nur Philipp, sondern auch den Menschen um ihn herum sei Samuel dankbar. "Ihr seid der Hammer!", hob der 33-Jährige hervor.

Sein Freundeskreis hatte Philipp in den vergangenen Monaten in allen Höhen und Tiefen unterstützt – auch in seinen letzten Stunden waren sie nicht von seiner Seite gewichen: Während des Krankenhausaufenthaltes hatten ihn seine Liebsten beispielsweise besucht, für ihn gebetet und gesungen und ihm einen friedvollen Abschied bereitet.

Instagram / life.lion.official Philipp Mickenbecker, YouTube-Star

ActionPress Samuel Koch, Autor

Instagram / life.lion.official Janet und Philipp Mickenbecker

