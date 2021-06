Was sich Rita Ora (30) und Taika Waititi da wohl zum Abendessen gegönnt haben? Bereits seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass die beiden Stars ein Paar sind. Bisher gab es zwar noch keine offizielle Bestätigung der zwei, jedoch tauchen regelmäßig Schnappschüsse auf, die die Sängerin und den "Jojo Rabbit"-Regisseur miteinander zeigen. Jetzt wurden die beiden Turteltauben erneut zusammen in Los Angeles gesichtet.

Diese Woche wurden Rita und Taika von einigen Paparazzi gemeinsam in der kalifornischen Metropole abgelichtet. Auf den Fotos, die DailyMail vorliegen, sieht man das vermeintliche Paar dabei, wie es Essen aus einem Restaurant holte. Dabei wirkten die "Let Me Love You"-Interpretin und der Oscar-Preisträger sehr vertraut miteinander. Mit einer braunen Papiertüte verließen die beiden ganz entspannt das Lokal und stiegen wenig später in ihr Auto.

Vergangenen Monat waren einige Schnappschüsse viral gegangen, auf denen die 30-Jährige auf einem Balkon in Sydney mit Taikas Schauspielkollegin Tessa Thompson (37) Küsse austauschte. Währenddessen saß der 45-Jährige zwischen den beiden Frauen und beteiligte sich sogar an den Zärtlichkeiten. Das Trio hatte seinerzeit einen gemeinsamen Sonntag verbracht und Fans hatten spekuliert, dass die verschmusten Momente zu dritt die Nachwirkungen einer heißen Nacht gewesen sein könnten.

Getty Images Taika Waititi, Regisseur

Instagram / ritaora Rita Ora im Mai 2021

Instagram / taikawaititi Taika Waititi mit seiner Tochter Te Kāinga o te Hinekāhu Waititi

