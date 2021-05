Was läuft da zwischen Rita Ora (30) und Taika Waititi? Eigentlich war die Sängerin bis vor wenigen Monaten noch mit dem Regisseur Romain Gavras liiert. Seit Februar gehen sie nun aber schon getrennte Wege. Nach der Trennung wurde die Britin immer wieder mit dem neuseeländischen Oscar-Preisträger gesehen. Doch ist an den Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden etwas dran? Rita und Taika wurden jetzt erneut zusammen gesichtet...

Wie Mirror kürzlich berichtete, besuchte die "Black Widow"-Interpretin vor wenigen Tagen mit dem 45-Jährigen die Realityshow RuPaul's Drag Race Down Under in Sydney. Bislang hieß es, dass sie getrennt zur Veranstaltung gekommen waren. Doch einem Insider zufolge haben sich die beiden schon zuvor getroffen: Kurz vor dem Event wurden die Filmstars nämlich mit einigen Promi-Kollegen im China Doll Restaurant gesehen. Dort hatten sie sich mit Christian Bale (47), Russell Crowe (57), Sacha Baron Cohen (49) und Isla Fisher (45) zu einem gemütlichen Dinner getroffen.

Bei der anschließenden Show sollen die Schauspieler ziemlich vertraut gewirkt haben. "Rita und Taika konnten ihre Hände nicht voneinander lassen", verriet die Quelle weiter. Angeblich sollen sie sich wie ein Liebespaar verhalten haben. Das Geturtel sollen sie auch überhaupt nicht vor der Öffentlichkeit versteckt haben. Ob die beiden sich wohl tatsächlich daten?

Rita Ora, Sängerin

Rita Ora im Griechenland-Urlaub, August 2020

Taika Waititi, Regisseur

