Die Geburt rückt immer näher! Jessica (26) und Niklas Schröder (32) sind aktuell in freudiger Erwartung – sie bekommen ihre erste gemeinsame Tochter. Vor allem die werdende Mutter hält ihre Community stets auf dem Laufenden. Doch allzu viele Updates werden die Fans wohl bald nicht mehr bekommen: Jessi ist nämliche bereits im achten Schwangerschaftsmonat und hat jetzt so langsam mit dem einen oder anderen Wehwehchen zu kämpfen!

In einer Fragerunde auf Instagram verrät die 26-Jährige, dass es ihr aktuell super gehe – doch eine Sache macht ihr zu schaffen: die immer wärmer werdenden Temperaturen. "Ich merke langsam, dass ich im achten Monat und somit im letzten Trimester bin. Es wird alles etwas schwerer und anstrengender", erklärt sie in ihrer Story. Nichtsdestotrotz versuche sie, sich so viel wie möglich zu bewegen, sich oft abzukühlen oder Wechselduschen zu machen.

In den vergangenen Tagen habe Jessi auch mehr und mehr realisiert, dass die Geburt bald bevorsteht. Aber hat sie eigentlich Respekt vor der Entbindung? "Ich versuche, einfach positiv in Richtung Geburt zu schauen. [...] Ich weiß gar nicht, ob ich einen typischen Geburtsvorbereitungskurs machen möchte, zumal ich auch eine Online-Vorbereitung habe", erzählt sie ihren Fans offen.

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessi und Niklas Schröder im Mai 2021

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, Influencerin

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessi Schröder, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de