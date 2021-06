Heute war es endlich so weit: Zu Ehren der Queen (95) fand das alljährliche Trooping the Colour-Spektakel statt. Während im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie die Geburtstagsparade der Monarchin ausgefallen war und die Soldaten stattdessen nur vor ihr salutiert hatten, gab es in diesem Jahr zumindest eine Mini-Version der legendären Trooping the Colour. Zusammen mit ihrem Cousin Herzog Edward von Kent (85) hat sich die Queen ihre Parade angeschaut!

Zu Beginn der Feierlichkeit marschierten viele Soldaten auf Windsor Castle ein, wo sich alle in Reih und Glied positionierten, um die 95-Jährige zu empfangen. In diesem Jahr waren endlich wieder Pferde in das Geschehen involviert. Nach deren Einmarsch nahm die britische Königin in Begleitung von Edward in einem kleinen Zelt Platz und schaute dem Geschehen gespannt zu. Absolutes Highlight der diesjährigen Trooping-the-Colour-Parade: der allseits bekannte und beliebte Vorbeiflug der Red Arrows.

Wie Oberstleutnant Guy Stone gegenüber The Sun im Vorfeld berichtet hatte, war die Feier 2021 etwas ausgedehnter: "Letztes Jahr hatten wir 85 Teilnehmer bei der Parade, dieses Jahr sind es 274 – plus 70 Pferde. Wir freuen uns also sehr, dass die Veranstaltung gewachsen ist und wir für nächstes Jahr hoffentlich wieder einen normalen Ablauf haben." Unverändert blieb allerdings, dass sich auch in diesem Jahr keine Zuschauer um Schloss Windsor versammeln durften – stattdessen konnten Royal-Fans das Spektakel in einem Livestream verfolgen.

Getty Images Die Queen bei ihrer kleinen Geburtstagsfeier 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2021

Getty Images Trooping the Colour auf Schloss Windsor 2020

