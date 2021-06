Bis zur Geburt dauert es eindeutig nicht mehr lange! Anfang des Jahres gab Lauren Goodger (34) ihre Schwangerschaft bekannt. Für die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit und ihren Partner Charles Drury ist es das erste Kind. Und das Paar ist wohl richtig beflügelt von der im Juli bevorstehenden Geburt seiner Tochter, wie aktuelle Paparazzi-Schnappschüsse zeigen: Die hochschwangere Lauren und ihr Charles wurden beim Turteln auf der Straße abgelichtet.

Die 34-Jährige und ihr elf Jahre jüngerer Freund waren am Donnerstag gemeinsam im englischen Essex unterwegs. Mehrmals tauschten die zukünftigen Eltern Küsse aus, als sie durch die Straßen schlenderten. Dabei berührte Charles seine schwangere Partnerin zärtlich. Lauren schiebt mittlerweile eine richtig große Kugel vor sich her – und diese liebt sie, in Szene zu setzen. Die Britin hüllte ihren Bauch an diesem Tag in eine lockere Culotte. Dazu kombinierte sie ein enges Crop-Top.

Lauren selbst scheint ziemlich überrascht zu sein, wie groß ihr Babybauch ist. Eines der Pics, das sie von der Seite zeigt, teilte sie in ihrer Instagram-Story: "Breaking News: Ich habe Charly gegessen!", witzelte sie zu der Aufnahme von sich mit XXL-Bauch.

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Lauren Goodger im Juni 2021

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Charles Drury und Lauren Goodger, Juni 2021

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Reality-TV-Star Lauren Goodger, Juni 2021

