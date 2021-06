Oha, bei M.O.M kommt es nicht nur zwischen den Damen zum Konkurrenzkampf! In der aktuellen Folge des Kuppelformats stand für die Single-Herren Dan und Dustin wieder eine Nominierung an. Dabei wählten sie abwechselnd Frauen in ihr Team, bis letztendlich nur noch zwei übrig waren, die die Show dann verlassen sollten. Doch bei dieser Entscheidung gerieten die beiden Männer aneinander – sie schnappten sich gegenseitig die Frauen weg!

Bislang waren sich der Senior und der Junior immer einig, wer welche Dame bekommt, doch das Blatt hat sich offenbar gewendet. So entschied sich Dustin, Monika in sein Team zu wählen, an der ganz offensichtlich aber Dan großes Interesse hat und die bislang bei ihm in der Villa wohnte. Darüber war der 49-Jährige sichtlich verärgert. "Ich weiß nicht, was mit Dustin los ist, dass seine erste Wahl Monika war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Interesse an ihr hat", schimpfte er.

Doch er holte zum Gegenschlag aus. Prompt holte der Berliner Lisa-Marie auf seine Seite, die bislang bei Dustin auf dem Glamping-Platz wohnte. "Das ist für mich völliger Quatsch. Jetzt geht's aber los", kommentierte der Junior. Dass Dan wenig Interesse an ihr hat, gab er sogar selbst zu: "Im Prinzip habe ich jetzt 'ne Langweilerin in meinem Team, die auch nicht besonders zum Teamgeist und zur Harmonie beitragen wird. Aber es war mal nötig, hier ein deutliches Zeichen zu setzen!"

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Anzeige

Joyn Dan und Dustin, "M.O.M"-Kandidaten 2021

Anzeige

Joyn Senior Dan mit Kandidatin Monika bei "M.O.M"

Anzeige

Joyn Lisa und Dustin bei "M.O.M"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de