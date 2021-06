So sehen die Fans David Schwimmer (54) ganz sicher nicht alle Tage! Der Schauspieler wohnt seit einiger Zeit in New York City – genau wie seine wohl bekannteste Rolle Ross in der beliebten Sitcom Friends. Auch seine Ex-Frau Zoe Buckman (35), mit der er noch immer gut befreundet ist, und seine einzige Tochter Cleo Buckman Schwimmer (10) leben in der US-amerikanischen Metropole. Während Künstlerin Zoe recht häufig Bilder von und mit ihrer Tochter Cleo postet, zeigt David sich so gut wie nie mit ihr. Doch nun wurde er mit seinem Mädchen auf einem E-Roller abgelichtet.

Am Montag entdeckten Paparazzi den Hollywood-Star und seine zehnjährige Tochter mitten in New York City. Auf Fotos, die DailyMail vorliegen, waren die beiden zusammen auf einem E-Scooter unterwegs. Töchterchen Cleo hielt sich vorn an der Lenkstange fest, während David hinter ihr auf dem Roller stand und das schnelle Gefährt steuerte. Helme für ihre Sicherheit trugen die beiden während der Fahrt zwar nicht, dafür aber jeweils ihren Mundnasenschutz.

Doch nicht nur die Tatsache, dass David sich mit seiner Tochter in der Öffentlichkeit zeigte, war überraschend – auch die Haare von Cleo stachen den Beobachtern bestimmt sofort ins Auge. Nachdem sie sich ihre brünette Mähne im vergangenen Jahr gänzlich abrasierte, überraschte sie jetzt mit einer knallpinken Tönung in ihren kurzen Haaren.

Anzeige

Instagram / zoebuckman David Schwimmer mit seiner Tochter Cleo und Zoe Buckman

Anzeige

Instagram / zoebuckman David Schwimmer, Cleo Buckman Schwimmer und Zoe Buckman, 2019

Anzeige

Instagram / zoebuckman Cleo Buckman Schwimmer im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de