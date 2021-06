Vor wenigen Stunden fand die Geburtstagsparade zu Ehren von Queen Elizabeth II. (95) statt. Zwar gab es in diesem Jahr erneut nur eine Mini-Version der Trooping the Colour, dafür flogen aber endlich wieder die Red Arrows über die Monarchin hinweg. Zu diesem Anlass hat sich das britische Oberhaupt natürlich auch ordentlich herausgeputzt – mit einem bereits bewährten Look: Die Queen trug zu ihrer Parade ein Kostüm von vor zwei Jahren!

Am Samstagmittag strahlte die 95-Jährige in einem hellgrauen Kostüm mit goldenen Stickereien am Kragen. Dazu kombinierte das königliche Oberhaupt einen passenden Hut. Dieser Look dürfte den Royal-Fans bekannt vorkommen. Schon 2019 hatte die Mutter von Prinz Charles (72) ein ähnliches Outfit bei einem Pferderennen in Ascot getragen. Lediglich die Knöpfe am Mantel sind neu.

Doch nicht nur am Samstag hatte die Queen etwas zu feiern – vor einigen Tagen waren das Königshaus in heller Aufruhr, denn das zweite Kind von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) ist zur Welt gekommen. Aufgrund der großen Entfernung zwischen Großbritannien und den USA, Harrys Wahlheimat, hat die Monarchin ihr elftes Enkelkind bisher nur per Videoanruf kennengelernt.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzog Edward von Kent im Juni 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2021

