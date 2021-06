Die deutsche Nationalmannschaft reagiert auf den dramatischen Vorfall bei der Europameisterschaft. Am Samstagabend musste das Spiel Dänemark gegen Finnland kurz vor der Halbzeit unterbrochen werden – der Grund: Der dänische Spieler Christian Eriksen kollabierte auf dem Rasen und musste reanimiert werden. Mittlerweile befindet er sich im Krankenhaus und soll nach ersten Angaben stabil sein. Nach diesem Schockmoment meldet sich nun die DFB-Elf und schickt dem 29-Jährigen Genesungswünsche.

"Lieber Christian Eriksen, wir sind in Gedanken bei dir und wünschen dir gute Besserung", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account des deutschen Teams. Dazu wurde ein Bild mit dem gesamten Team rund um Bundestrainer Joachim Löw (61) gepostet, das sich vor einem riesigen Foto des Dänen positioniert hat. Die Fans feiern es – so schreibt einer: "Was eine starke Aktion, das macht den Fußball aus, jeder hält zusammen." Ein weiterer Follower schließt sich an: "Danke Jungs. Große Geste von euch."

Eriksens Inter-Mailand-Kollege Romelu Lukaku zeigte der Welt ebenfalls, dass er in Gedanken bei ihm ist. Er traf am selben Abend und nur kurze Zeit nach Eriksens Zusammenbruch für Belgien in der Partie gegen Russland. Nachdem er den Ball versenkt hatte, lief er auf die nächste Kamera zu: "Chris, Chris. Ich sage dir: Ich liebe dich."

Joachim Löw mit dem DFB-Team, Juni 2021

Christian Eriksen, Fußballer

Romelu Lukaku bei der EM

