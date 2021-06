Einige berühmte Herren haben wohl ein bisschen zugelegt! Hollywood-Beaus wie Leonardo DiCaprio (46) und Russell Crowe (57) scheinen auf klassische Schönheitsideale zu pfeifen: Die Filmstars haben ihren Waschbrettbauch im Laufe der Jahre nämlich gegen ein kleines Bäuchlein eingetauscht. Daraus machen die Muskelmänner sich anscheinend aber nicht allzu viel – Leo und Co. stehen nämlich selbstbewusst zu ihren Bierbäuchen. Schauspiel-Kollege Will Smith (52) hingegen ist wohl nicht ganz so zufrieden mit seinen Extrapfunden, wie er kürzlich auf Instagram öffentlich machte: "Ich liebe diesen Körper, aber ich möchte mich besser fühlen. Keine Muffins mehr um Mitternacht – das war's!"

