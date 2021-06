Fans von Adam Brody (41) aufgepasst: In dieser Serie könnt ihr den Schauspiel-Hottie aktuell anschmachten! Durch O.C. California wurde der US-Amerikaner 2003 zum Frauenschwarm. Vier Jahre hatte er die Rolle des Seth Cohen gespielt, bis die Serie 2007 abgesetzt wurde. Jetzt ist Adam wieder in einer Hauptrolle zu sehen. In der Serie "StartUp" verkörpert er Nick Talman, den Sohn eines Bankiers. Promiflash stellt euch den Netflix-Hit vor.

Die US-amerikanische Crime-Serie von Ben Ketai debütierte bereits im September 2016. Seit dem 1. Juni ist sie nun auch auf dem Streamingdienst verfügbar und direkt in der Top Ten gelandet. Die Zuschauer können sich auf Spannung und jede Menge Action freuen: Der Bankier Andrew "Andy" Talman (Carl Weintraub) hat Geld von dubiosen Quellen gestohlen. Es dauert nicht lange, bis das FBI auf ihn aufmerksam wird. Seine Beute muss Andy nun verstecken und zieht dafür seinen Sohn Nick Talman (Adam Brody) mit in die Sache rein.

In den weiteren Hauptrollen sind Edi Gathegi, Martin Freeman (49), Otmara Marrero, Ron Perlman (71), Addison Timlin und Mira Sorvino (53) zu sehen. Neugier geweckt? Dann los! Es sind bereits alle drei Staffeln auf Netflix verfügbar!

Getty Images Der "StartUp"-Cast bei der Premiere der dritten Staffel, 2018

Getty Images Schauspieler Adam Brody

Actionpress/ Birdie Thompson/ AdMedia Adam Brody, Otmara Marrero und Edi Gathegi bei der "StartUp"-Premiere, August 2016

