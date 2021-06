Zuschauer dürfen bald wieder in den lang ersehnten Kinogenuss kommen! Die weltweite Gesundheitskrise machte auch vor den Kinos nicht Halt. Seit über einem Jahr konnten Fans keine neuen Filme auf der großen Leinwand in einem Lichtspielhaus ihrer Wahl begutachten – doch damit ist jetzt Schluss! Dank der Lockerung der Auflagen dürfen auch hierzulande endlich wieder die Kinos ihre Tore für Besucher öffnen. Promiflash weiß, auf welche Film-Highlights sich Fans freuen dürfen!

Filmfans, die auf Disney-Realverfilmungen stehen, könnten beim neuen Streifen "Cruella" auf ihre Kosten kommen. Die Figur der fiesen Schurkin Cruella de Vil aus dem Klassiker "101 Dalmatiner" verkörpert dabei niemand Geringeres als Emma Stone (32). Zuschauer dürften wohl sehnsüchtig auf den Streifen warten: Immerhin tobte die Netzgemeinde bereits vor Freude, als Emma als Besetzung der Cruela angekündigt wurde.

Auch aus dem beliebten Marvel-Universum flimmern endlich wieder neue Streifen über die Kinoleinwand. Unter anderem startet am 8. Juli der Film "Black Widow" mit Scarlett Johansson (36) in der Hauptrolle als Ex-Agentin Natasha Romanoff. Doch auch der Filmherbst klingt vielversprechend: Liebhaber des Films "Venom" aus dem Jahr 2018 dürfen sich auf den Start des zweiten Teils des Marvel-Streifens "Venom 2: Let There Be Carnage" am 21. Oktober freuen.

Der Gruselfaktor kommt im heiß ersehnten Kinosommer ebenfalls nicht zu kurz. Horrorfans können sich ab dem 24. Juni mit dem zweiten Teil des Alien-Schockers "A Quiet Place" gruseln. Gänsehaut pur verspricht auch die nächste große Filmankündigung: Es gibt einen neuen Streifen aus dem beliebten "Conjuring"-Universum: Die Geschichte um die Spezialisten von paranormalen Phänomenen Ed (Patrick Wilson, 47) und Lorraine (Vera Farmiga, 47) geht am 1. Juli in die nächste Runde!

Auch Actionfans können sich bald ganz genüsslich in den Kinosessel zurücklehnen, denn ab dem 15. Juli erwartet sie der neunte Teil der beliebten Fast & Furious-Filmreihe. Vin Diesel (53) und seine Co-Stars jagen dann wieder in schnellen Autos über die Straßen und lassen die Motoren röhren. Wer weniger auf schnelle Fahrzeuge, sondern mehr auf eine Truppe bemerkenswerter Antihelden steht, kommt mit The Suicide Squad auf seine Kosten. Kinostart ist der 5. August. Doch aufgepasst: "The Suicide Squad" ist keine Fortsetzung der 2016 erschienenen Comicverfilmung, sondern ein Remake. Auf welchen Film freut ihr euch am meisten? Stimmt unten ab!

ActionPress Emma Stone in "Cruella"

ActionPress Scarlett Johansson als Natasha Romanoff in "Black Widow"

Getty Images Patrick Wilson und Vera Farmiga bei einer Filmpremiere in Westwood, Kalifornien

Universal Pictures "Fast & Furious 9"-Filmplakat

ActionPress Filmszene aus "Suicide Squad"

