Sie besuchen eine der romantischsten Städte der Welt! Katy Perry (36) und Orlando Bloom (44) sind ein absolutes Traumpaar. Im vergangenen Jahr krönten die Sängerin und der Schauspieler ihre Liebe mit ihrer gemeinsamen Tochter Daisy. Damals begann für sie eine spannende Zeit. Bei einem Urlaub zu dritt besuchten die beiden jetzt Venedig – und genossen die Zeit in der italienischen Traumstadt offenbar sehr!

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtete, stromerte das Paar an den romantischen Kanälen der norditalienischen Stadt entlang. Auf Bildern ist zu sehen, wie Katy und Orlando zunächst in trauter Zweisamkeit flanieren und auf einer Brücke ganz verliebt ein süßes Selfie aufnehmen. Später am Tag war auch Baby Daisy bei einem entspannten Stadtbummel dabei.

Erst am Muttertag hatte der Fluch der Karibik-Star seiner Verlobten seine Liebe unter Beweis gestellt: Auf einem Bild angelte er einen Fisch mit Katy-Kopf! "Ich habe einen echten Fang gemacht", schrieb Orlando unter das Bild.

Anzeige

Getty Images Sängerin Katy Perry in Australien

Anzeige

ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom beim "MOCA Benefit 2019"

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom mit seinem Hund Mighty im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de