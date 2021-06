Über diesen Support dürfte sich Mats Hummels (32) ganz besonders freuen! Bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft gehört der Kicker zum deutschen Kader. Am Dienstag steht sein erstes Spiel in dem großen Turnier an, für das ihm nicht nur zahlreiche Fußballfans die Daumen drücken, sondern auch sein Söhnchen Ludwig (3). Dessen Mama Cathy Hummels (33) verrät jetzt, dass der Kleine das Deutschland-Spiel gar nicht mehr abwarten kann...

In einem Instagram-Post zeigt sich die Moderatorin mit ihrem Sprössling, der durch sein Trikot der deutschen Nationalmannschaft deutlich macht, dass er schon ganz im Fußballfieber ist. "Ludwig trägt schon seit Tagen sein komplettes Outfit für den besten Support für Papa", verrät Cathy in dem Netzbeitrag. Damit er einmal ein ebenso talentierter Sportler wird wie sein Vater, habe ihr Sohn bereits fleißig das Kicken geübt: "Er macht das mit dreieinhalb Jahren schon besser als ich", gesteht sie.

Wie Cathy verrät, werden sie und Ludwig Mats am Dienstag sogar vor Ort anfeuern. "Ich freue mich so krass, endlich wieder ein Spiel live zu sehen! Die letzte Zeit war für uns alle herausfordernd. Umso mehr freue ich mich jetzt auf alles, was ich wieder erleben darf", erzählt sie.

Getty Images Mats Hummels, 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels

