So verliebt klang Brian Austin Green (47) schon lange nicht mehr! Anfang des Jahres veröffentlichte der Beverly Hills, 90210-Star das erste Foto mit Sharna Burgess im Netz. Und die Dancing with the Stars-Tänzerin ist keineswegs einfach nur eine Ablenkung von seiner Ex Megan Fox (35). Brian und Sharna hatten jetzt ihr erstes gemeinsames Interview, wo sie zum ersten Mal überhaupt über ihr Liebesglück sprachen.

Nachdem der Schauspieler und die Profisportlerin sich in einem Café kennengelernt hatten, verbrachten sie den Lockdown zusammen. "Ich war dankbar dafür, weil es uns erlaubte, uns wirklich Zeit zu nehmen, und es war wirklich großartig", schwärmte Sharna im People-Interview von dieser besonderen Zeit. Und auch Brian schwelgt in positiven Erinnerungen, wenn er an seine Kennlernzeit mit der 35-Jährigen zurückdenkt. "Bei unserem ersten Date haben wir einfach komplett das Zeitgefühl verloren und das Gleiche passierte beim nächsten Mal wieder. Es wurde zu etwas, das sich merklich von allem unterschied, was ich jemals zuvor erlebt hatte", freute er sich.

Zunächst wusste der 47-Jährige aber gar nicht, wo seine Reise mit der gebürtigen Australierin hinführen wird. "Ich war mir nicht sicher, was das alles zu bedeuten hat, bis wir uns das erste Mal geküsst haben. Dann war da diese Anziehungskraft und jede Menge mehr. Es war wirklich cool", erinnerte der vierfache Vater sich an den magischen Moment.

Anzeige

Getty Images Sharna Burgess, "Dancing with the Stars Australia"-Jurorin

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess

Anzeige

Getty Images Brian Austin Green im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de