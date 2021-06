Fliegen bei Mike Brown und Gina Alicia jetzt die Fetzen? In der Treuetest-Show Temptation Island lernte Mike die Verführerin Gina kennen. Zwischen den beiden knisterte es so sehr, dass der 28-Jährige die Liebesinsel nicht mehr als vergebener Mann, sondern als Single verließ. Doch mit Gina ging Mike keine neue Beziehung ein – ganz im Gegenteil. Die Beauty ist inzwischen schwer enttäuscht von ihm. Herrscht jetzt sogar böses Blut zwischen den einstigen Turteltauben? Promiflash fragte bei Gina und Mike nach!

In einem Gespräch mit dem YouTuber Marcel gab Mike ohne Absprache preis, dass Ginas Jobverlust nach "Temptation Island" der Grund dafür sei, warum sich eine Beziehung zwischen den beiden als schwierig gestaltete. Dass Mike das ausplauderte, fand Gina nicht in Ordnung. Böse ist die Reality-TV-Teilnehmerin ihm aber nicht. "Er weiß, dass ich in Zukunft nicht mehr möchte, dass er über mich redet, ohne dass ich das weiß", stellte die Duisburgerin gegenüber Promiflash klar.

Mike hat sich für sein Verhalten bei seinem TV-Flirt entschuldigt, gab er gegenüber Promiflash zu verstehen. "Ich habe das auch gecheckt: Ihr war das einfach peinlich, dass ich das einfach gesagt habe", weiß der Tattoofan jetzt. Er war jedoch nicht böse beabsichtigt, sondern "aus dem Herzen" gesprochen, erklärte der Ex-"Temptation Island"-Kandidat.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Mike Brown, "Temptation Island"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Gina Alicia, "Temptation Island"-Verführerin 2021

Anzeige

TVNOW Mike Brown und Gina Alicia bei einem Date

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de