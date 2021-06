Georgina Fleur (31) entwickelt in ihrer Schwangerschaft ganz neue Marotten! Die Reality-TV-Bekanntheit bestätigte vor knapp einem Monat, dass sie ihr erstes Baby erwartet – bereits zuvor spekulierten die Fans des Rotschopfs über eine Schwangerschaft. Seit der Bekanntgabe hält das It-Girl seine Community regelmäßig mit Gesundheitsupdates auf dem Laufenden. Eine Begleiterscheinung macht der Beauty anscheinend besonders zu schaffen: Georgina leidet an extremer Müdigkeit!

In ihrer Instagram-Story erzählt die 31-Jährige, dass sie bis in den späten Nachmittag geschlafen habe – das sei in den vergangenen Monaten kein Einzelfall gewesen. "Ich kriege die Kissenabdrücke nicht mehr aus dem Gesicht raus. Ich bin nur am Schlafen", berichtet Georgina ihren Followern. Des Öfteren würde sie eine ordentliche Portion Schlaf benötigen: "Vorher komme ich nicht aus dem Bett."

Dafür sei ein anderes Schwangerschafts-Wehwehchen inzwischen aber kein Thema mehr. "Das mit der Kälte habe ich unter Kontrolle bekommen. Also ich habe nicht mehr so kalte Füße und mir ist nicht mehr so kalt", plaudert die gebürtige Heidelbergerin aus.

TV-Sternchen Georgina Fleur

Georgina Fleur im Juni 2021

Georgina Fleur, Reality-TV-Darstellerin

