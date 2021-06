Wie sieht es im Liebesleben von Gianluca aus? Der Kölner hatte an der diesjährigen Staffel der Abnehm-Show The Biggest Loser teilgenommen – und es dabei im großen Finale auf den dritten Platz geschafft: Während der Zeit in dem TV-Format hat der Kinderpfleger sage und schreibe 55 Kilo abgenommen und dadurch auch einiges an Selbstbewusstsein aufgebaut. Zu seinem Glück fehlt ihm jetzt offenbar nur noch der richtige Mann. Aber geht Gianluca aktuell eigentlich auf Dates? Im Promiflash-Interview plauderte er aus dem Nähkästchen...

Im Promiflash-Interview betonte Gianluca, dass er aktuell Single sei und bereits seine Fühler ausgestreckt habe – jedoch ohne Erfolg. "Die große Liebe muss ich treffen und das nicht auf Dating-Portalen", erklärte er und teilte seine Vorstellung vom perfekten ersten Kennenlernen: "Am liebsten auf der Straße – ganz romantisch wie im Liebesfilm." Und auch von einer Beziehung erhofft er sich klassische Dinge: "eine feste Schulter zum Anlehnen, das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch – einfach verliebt sein und sich frei fühlen."

Doch dafür muss Gianluca erst einmal den richtigen Partner finden – und auch an diesen stellt er einige Ansprüche. Neben Humor und Spontanität sei ihm auch eine positive Aura wichtig. "Er sollte ehrlich sein und mir das Gefühl geben, dass er wirklich nur mich liebt", betonte Gianluca zudem und vermutete: "Ich denke, ich könnte eifersüchtig sein, aber das weiß ich ja nicht, da ich noch nie eine Beziehung hatte."

Instagram / gianluca_thebiggestloser2021 Gianluca, "The Biggest Loser"-Finalist

Instagram / gianluca_thebiggestloser2021 Gianluca, März 2021

Instagram / gianluca_thebiggestloser2021 Gianluca, "The Biggest Loser"-Finalist

