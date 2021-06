Christian Eriksen (29) lässt sich seine Freude am Fußball auch nach seinem tragischen Zwischenfall nicht nehmen! Der Profikicker war beim Auftaktspiel der dänischen Nationalmannschaft in der ersten Halbzeit plötzlich zusammengebrochen und hatte einen kurzen Herzstillstand erlitten. Ärzte mussten ihn noch auf dem Spielfeld reanimieren, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Nun steht das zweite EM-Spiel der Mannschaft an – und Eriksen will sein Team vom Krankenbett aus anfeuern.

Wie The Sun berichtete, erklärte der Nationaltrainer der Dänen, dass Eriksen das Spiel definitiv im Trikot aus dem Klinikbett verfolgen wolle. Außerdem habe der Mittelfeldspieler, der derzeit in Italien unter Vertrag ist, seinem Team ein paar Tipps für das Spiel gegen Belgien gegeben. Einer der besten belgischen Spieler, Romelu Lukaku, ist nämlich ein enger Freund von Eriksen – die beiden spielen zusammen bei Inter Mailand. Ob die Tipps ausreichen, um Belgien zu besiegen, wird sich zeigen. Doch wie Bild berichtete, möchte Lukaku seinen Freund nach dem Spiel auf jeden Fall im Krankenhaus besuchen.

Neben diesem Besuch soll es zu Ehren von Fußballer Eriksen beim Dänemark-Belgien-Spiel außerdem eine Runde Applaus geben. In der zehnten Minute möchten die Belgier den Ball aus dem Spiel nehmen, um dem Fußballer eine Minute lang zu applaudieren und ihn somit zu würdigen. Die zehnte Minute wurde bewusst ausgewählt, weil Eriksen die Nummer zehn auf seinem Trikot trägt.

Getty Images Christian Eriksen beim Spiel zwischen Genoa CFC und Inter Mailand am 20. September 2020

Getty Images Christian Eriksen, Fußballer

Getty Images Christian Eriksen, dänischer Fußballspieler

