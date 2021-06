"Tick tock, tick tock, tick tock" – die Regeln der Zeit hat Madonna (62) definitiv ausgetrickst! Wie im berühmten Song "4 Minutes" mit Justin Timberlake (40) scheinen bei der Queen of Pop die Uhren zu ticken – allerdings rückwärts! Die sechsfache Mutter zeigt im Netz immer wieder gerne, was sie zu bieten hat. Am liebsten präsentiert sich die 62-Jährige dabei auch vollkommen hüllenlos und stellt so ihre ewige Jugend unter Beweis. Auf den neuesten Bildern ist auch Madonnas Gesicht glatt wie ein Babypopo!

Die Selfies, die Madonna jetzt auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, zeigen die "Like A Virgin"-Interpretin in knappen schwarzen Dessous mit vielen goldenen Klunkern um den Hals. Trotz der heißen Unterwäsche-Kombi liegt das Hauptaugenmerk aber wohl auf ihrem Gesicht: Madonna scheint keine einzige Falte zu haben! Ob dieses glatte Erscheinungsbild das Ergebnis von Beauty-Eingriffen ist – dazu äußerte sich die Musikerin bislang nicht.

In der Community war man geteilter Meinung: Einige Fans lobten das superjugendliche Aussehen der Sängerin, andere konnten sich einen kleinen Witz auf ihre Kosten nicht verkneifen. Ein Fan spielte mit seinem Kommentar beispielsweise auf Madonnas aktuelles Album "Madame X" an, das 2019 veröffentlicht wurde. "Madame X? Eher Madame Tussauds, wenn ihr mich fragt...", verglich er ihr Gesicht mit dem einer Wachsfigur.

Getty Images Madonna, Musiker

Instagram / madonna Sängerin Madonna

Instagram / madonna Madonna, US-amerikanische Sängerin

