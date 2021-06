Connor Cruise (26) ist kaum wiederzuerkennen! Der Adoptivsohn des einstigen Hollywood-Traumpaares Nicole Kidman (53) und Tom Cruise (58) präsentiert sich eher seltener in den sozialen Medien. Zuletzt sorgte er höchstens mit seiner Vorliebe für die Fischerei für den ein oder anderen Aufschrei in der Netzgemeinschaft. Besonders auffällig: Connor schien seinen Bart und seine Lockenpracht eher selten zu stutzen und wirkte auf den meisten Aufnahmen eher ungepflegt. Doch diese Auftritte gehören nun der Vergangenheit an: Auf einem neuen Schnappschuss trägt der 26-Jährige seine Haare raspelkurz!

Connors neuer Look, den er jetzt in seiner Story auf Instagram präsentierte, unterscheidet sich deutlich von dem, den er noch vor wenigen Monaten beim Angeln trug. "Neues Gesicht, wer ist das?", betitelte er das Selfie. Der DJ ist allerdings bekannt dafür, öfter mal eine optische 180-Grad-Wende zu vollziehen. Es bleibt also abzuwarten, ob er diese Typveränderung beibehält.

Tom Cruise und Nicole Kidman waren von 1990 bis 2001 verheiratet und adoptierten in dieser Zeit die Kinder Connor und Isabella Cruise (28). Die beiden jungen Erwachsenen sollen praktizierende Mitglieder des Scientology-Glaubens sein, dem auch ihr Vater Tom angehört. Connor arbeitete zeitweise als DJ und lebt ansonsten sehr zurückgezogen.

Anzeige

Instagram / theconnorcruise Tom Cruise' Sohn Connor Cruise

Anzeige

Instagram / theconnorcruise Connor Cruise, Januar 2021

Anzeige

ActionPress/REX FEATURES LTD. Nicole Kidman und Tom Cruise mit ihren Adoptivkindern Connor und Isabella, 1996

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de