Innerhalb eines Jahres kann viel passieren! Nach zehn Monaten Beziehung verkündete Katie Price (43) im April ihre Verlobung mit Carl Woods. Für das einstige Boxenluder ist es bereits das achte Mal, doch mit dem ehemaligen UK-Love Island-Kandidaten glaubt sie nun, das ganz große Los gezogen zu haben. Für ihn will die fünffache Mutter sogar erstmals ihren Nachnamen ablegen. Inzwischen blickt das künftige Brautpaar auf zwölf Monate Beziehung zurück und feiert sein Einjähriges im Netz.

Via Instagram teilte die 43-Jährige einen Clip, der verschiedene Schnappschüsse der beiden zeigt. "Ein Jahr mit meiner Welt Carl. Absolut perfekt, ich liebe dich so sehr", richtete sie unter dem Post das Wort an ihren Verlobten. Dieser zeigt sich auf seinem Profil nicht weniger emotional. "Heute ein Jahr, fast auf die Stunde genau. Du hast meine Welt um 360 Grad gedreht", schrieb der 31-Jährige zu einem Pärchenfoto und beteuerte seine Liebe ebenfalls.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden nicht nur eifrig Heiratspläne geschmiedet, auch Kinder sind bereits im Gespräch. Ihrer Mutter zuliebe setzt die Britin dieses Mal auf künstliche Befruchtung, damit diese die Geburt ihres Enkels noch miterleben kann. Aus demselben Grund soll auch die Hochzeit noch in diesem Jahr stattfinden.

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods, 2021

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price mit Carl Woods und ihren Kindern Bunny, Princess und Jett

