Es ist Élite-Week bei Netflix! Das bedeutet: Bevor am 18. Juni endlich die vierte Staffel der Hit-Show anläuft, gab es an den vier Tagen vor der Seasonpremiere ein paar ganz besondere Bonbons für die Fans – und zwar in Form von 30-minütigen Kurzgeschichten über ein paar der Serienhelden. So wird gezeigt, was bei Nadia und Guzmán passiert, als auch bei Carla und Samuel. Außerdem gibt es eine Party mit Rebe, Cayetana und Guzmán sowie eine emotionale Story von Ander, Omar und Alexis. Welche der vier Erzählungen hat euch am meisten gefallen?

+++Achtung, Spoiler!+++

Bei zwei der Geschichten steht das Thema Liebe im Mittelpunkt. So klären Nadia (Mina El Hammani, 27) und Guzmán (Miguel Bernardeau, 24), ob ihre Fernbeziehung eine Zukunft hat. Nach einigem Hin und Her beschließen die beiden Turteltauben: Ja, sie wollen es miteinander probieren. Kein Happy End gab es dagegen bei Carla und Samuel – obwohl es erst danach aussah. Denn Samu (Itzan Escamilla, 23) konnte die Contessa überzeugen, bei ihm in Madrid zu bleiben – doch die anfängliche Euphorie verflog, und Carla (Ester Expósito, 21) reiste später doch ab und hinterließ Samuel nur eine Sprachnachricht.

Wesentlich witziger ging es hingegen in der Rebe-Cayetana-Guzmán-Geschichte zu. Während das Trio high war, musste es ein paar Einbrecher vertreiben. Besonders Caye (Georgina Amorós) griff zu sehr kreativen Mitteln, um die Ganoven in die Flucht zu schlagen. Das Wechselbad der Gefühle ging in den Folgen, die Ander, Omar und Alexis gewidmet sind, weiter. Da erfährt Ander (Arón Piper, 24), dass sein Kumpel todkrank ist und nicht wie er selbst vom Krebs geheilt werden kann. Nach dieser kurzen Zusammenfassung der Geschehnisse könnt ihr nun entscheiden: Welche der vier Storylines gefällt euch am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

MATÍAS URIS/NETFLIX Samuel und Carla aus der Netflix-Serie "Élite"

MATÍAS URIS/NETFLIX Cayetana (Georgina Amorós) in "Élite"

MATÍAS URIS/NETFLIX Ander (Arón Piper) und Alexis (Jorge Clemente) in "Élite"

