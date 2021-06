Sofia Vergara (48) scheint einiges mit ihrer Modern Family-Figur gemeinsam zu haben! In der beliebten Mockumentary verkörperte die schöne Schauspielerin die Hauptfigur Gloria Delgado-Pritchett. Eine besonders süße Eigenheit des Charakters: Der Beauty ist es superwichtig, jeden Meilenstein ihrer Beziehung mit ihrem Mann Jay Pritchett (Ed O´Neill, 75) zu feiern. Die Darstellerin handhabt es im echten Leben offenbar genauso: Sofia und ihr Mann zelebrieren jedes Jahr ihr allererstes Date!

Via Instagram veröffentlichte die 48-Jährige ein hübsches Selfie mit ihrem Gatten Joe Manganiello (44), das offenbar bei einem romantischen Dinner-Date entstanden ist. Das Ehepaar hatte sich dafür ziemlich schick herausgeputzt! In der Bildunterschrift jubelt Sofia: "Fröhlichen Jahrestag unseres ersten Dates! Sieben Jahre! Ich liebe dich."

Ein weiterer wichtiger Tag, den Sofia und Joe garantiert auch ganz groß feiern werden: ihre Hochzeit! Am 22. November 2015 gaben die beiden sich in Palm Beach, Florida das Ja-Wort – und sind seitdem offenbar unzertrennlich und superglücklich verheiratet. Was sagt ihr dazu, dass die beiden so eine große Sache aus ihrem ersten Date machen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara

Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Joe Manganiello bei ihrer Hochzeit im November 2015

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass die beiden so eine große Sache aus ihrem ersten Date machen? Ich finde das unglaublich süß! Ich finde das ganz schön übertrieben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de