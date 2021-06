Nina Noel (32) gibt ein After-Baby-Body-Update! Die Schauspielern, die für ihre Rollen in Serien wie Köln 50667 oder Krass Schule – Die jungen Lehrer bekannt wurde, ist vor knapp zwei Wochen zum zweiten Mal Mutter geworden. Doch von den Strapazen der letzten neun Monate ist ihrem Body augenscheinlich nicht mehr allzu viel anzusehen. Elf Tage nach der Geburt präsentierte sich die Zweifachmama schon wieder schlank und verriet, wie viel sie nach der Geburt abgenommen hat.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Nina nun eine Vorher-Nachher-Collage, die sie auf der linken Seite elf Tage vor und auf der rechten Seite elf Tage nach der Geburt zeigt. Dabei bekommt man den Eindruck, als hätte die Influencerin alle überschüssigen Babykilos schon wieder weg – dem ist aber nicht so. In ihrer Story gibt sie noch einmal einen guten Blick auf ihre Körpermitte. "Ich habe keinen flachen Bauch, ich bin locker noch so im vierten Monat", erklärte Nina. Auf dem Bild würde nur ihr Baby den Bauch verdecken.

Ein paar Kilo hat Nina durch die Geburt natürlich trotzdem verloren. "Am Tag der Geburt wog ich 67 Kilogramm. Direkt nach der Geburt 59 Kilogramm. Und jetzt 57 Kilogramm. Also immer noch fünf Kilogramm plus! Und das hauptsächlich an Hüfte und Bauch... Das wird jetzt auch einige Monate dauern, bis der Bauch wieder flach ist! Aber ich gebe meinem Körper Zeit", schrieb sie in einem Kommentar unter ihrem letzten Post. Die Beauty macht sich also keinen Druck, um zu schnell wieder in die alte Shape zu kommen.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn, Juni 2021

Instagram / ninanoel Nina Noel, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / ninanoel Nina Noel, Schauspielerin

