Will Liam Payne (27) damit ein neues Kapitel ankündigen? Erst vor wenigen Tagen teilten der britische Sänger und das texanische Model Maya Henry (21) ihre Trennung mit – dabei hatten sich die beiden erst im August des vergangenen Jahres verlobt. Nach dem Liebes-Aus will der Musiker seine Vergangenheit offenbar hinter sich lassen – inklusive seinem bisherigen Style: Liam trägt seine Haare ab sofort blond!

In seiner Instagram-Story präsentierte Liam jetzt den noch völlig ungewohnten Anblick: Statt mit dunkelbrauner Mähne blickt der einstige One Direction-Star auf einem neuen Selfie mit blonder Frise in die Kamera. Sein Bartwuchs und die Augenbrauen sind aber weiterhin dunkelhaarig. Doch ob Liam sein neues Aussehen auch gefällt? Auf dem Schnappschuss verzieht der Hottie jedenfalls keine Miene.

Die Fans des 27-Jährigen dürften nach den ersten Aufnahmen der Typveränderung jedenfalls völlig aus dem Häuschen sein. In einem kurzen Clip meldete sich Liam zwar nicht selbst zu Wort, aber teilte seinen zahlreichen Followern liebe Grüße mit: "Gute Nacht und danke für all eure Liebe!"

Instagram / liampayne Liam Payne im Juni 2021

Getty Images Liam Payne und Maya Henry

Getty Images Liam Payne, Sänger

