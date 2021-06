Startet Michael Wendlers (48) Frau Laura (20) jetzt endlich wieder in den sozialen Medien durch? Nachdem ihr Ehemann im vergangenen Jahr für so manchen Skandal gesorgt hatte, hatte sich die Influencerin ebenfalls aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – und verlor tatsächlich zahlreiche Kooperationspartner. Auch insgesamt zeigte sich die Beauty nur noch selten in voller Pracht. Doch die Insta-Arbeitslosigkeit der 20-Jährigen scheint nun ein Ende zu haben: Laura ist zurück – und hat endlich wieder einen Rabattcode im Angebot!

Am Freitag teilte die Stiefmutter von Adeline Norberg via Instagram gleich mehrere Videos. In den Clips preist sie die Kleidungsstücke eines Onlineshops an – Hosen, Schuhe, schicke Kleider und sexy Oberteile. Ganz routiniert erklärt Laura, dass sie die Modelle alle von dem Textilunternehmen zugeschickt bekommen und natürlich einen Rabatt herausgehandelt habe – ganz, als wäre sie nie aus dem Influencer-Business verschwunden!

Schon in den vergangenen Tagen schien es, als würde sich die Wahlamerikanerin auf ihr Online-Comeback vorbereiten. Denn immer wieder veröffentlichte sie mal ein Video oder ein Bild mit ihrem neuen Hündchen Tiger – und zeigte sich dabei auch gelegentlich selbst.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller via Instagram

Instagram / lauramuellerofficial Tiger, der Welpe von Laura Müller und Michael Wendler

