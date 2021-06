Malin Andersson ist wieder glücklich! Hinter der ehemaligen britischen Love Island-Kandidatin liegt eine schwere Zeit. 2019 hat sie nur vier Wochen nach der Geburt ihre Tochter Consy verloren. Danach wurde sie erneut schwanger, erlitt aber eine Fehlgeburt. Vor Kurzem machte sie zudem öffentlich, dass sie während ihrer Beziehung mit ihrem Ex Opfer häuslicher Gewalt wurde. Doch nun hat Malin endlich wieder positive Nachrichten zu verkünden: Sie ist frisch verliebt!

Auf Instagram teilt die 28-Jährige ein Foto, auf dem sie die Hand ihres neuen Partners hält, den sie ihren Fans aber erst mal nicht zeigen möchte. "Ich bin hier auf Saint Lucia mit nicht nur meinem besten Freund, sondern auch mit meiner Liebe [...] Dieses Glück hat Privatsphäre verdient, die ich jetzt zu schätzen weiß", beginnt Malin in der Bildunterschrift. Ihren neuen Lover kenne sie bereits seit fünf Jahren – gefunkt habe es aber erst jetzt. "Er ist mein Seelenverwandter, der nur das Beste in mir hervorbringt und mir auf meiner andauernden Reise zur Heilung hilft. Er kennt jeden Zentimeter meiner Seele und weiß, was ich durchgemacht habe", erklärt Malin.

Dass ihr neuer Freund bei jedem ihrer Schicksalsschläge für sie da war, mache die Beziehung mit ihm für sie sehr besonders. "Es fühlt sich surreal an", betont die Influencerin. Bei ihm sei sie sich zu 100 Prozent sicher, nicht noch einmal verletzt zu werden.

