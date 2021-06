Tolle Überraschung für Blake Shelton (45)! Erst vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass der Sänger und seine Partnerin Gwen Stefani (51) den Bund fürs Leben geschlossen haben. Immerhin wurde die No Doubt-Frontfrau gerade erst mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet. Bestätigt haben die beiden bisher aber noch nichts. Dafür fand im Hause Stefani-Shelton nun aber eine andere Feier statt: Gwen überraschte ihren Liebsten zu seinem 45. Geburtstag mit einer großen Party.

Auf Instagram teilte die gebürtige Kalifornierin einige Videos und Schnappschüsse der Feier. In einem Clip sieht man, dass Familie und Freunde in einem reichlich geschmückten Garten auf Blake gewartet und das offenbar völlig ahnungslose Geburtstagskind überrascht haben – ein sicherlich gelungenes Geburtstagsgeschenk, denn der frischgebackene 45-Jährige kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. In einem zweiten Video ist zu sehen, dass Blake sich später am Abend auch noch über ein Geburtstagsständchen freuen durfte. Außerdem bekam er einen ganz besonderen Geburtstagskuchen – verziert mit seinem eigenen Abbild.

Einem Insider zufolge hat die Hochzeit von Gwen und Blake bisher noch nicht stattgefunden. Die beiden Musikstars wollen damit angeblich noch ein bisschen warten, bis es für alle Gäste trotz der aktuellen Gesundheitskrise vollkommen unbedenklich ist, zu kommen. Ob Blakes Geburtstagsparty schon mal ein Testlauf war?

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / gwenstefani Blake Sheltons Geburtstagskuchen

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani auf einer Pre-Grammy-Party in Hollywood im Januar 2020

