Es wird wieder geflirtet, was das Zeug hält! Im vergangenen Jahr hatte die Netflix-Show Finger weg! die Fans vor den Bildschirmen in ihren Bann gezogen. Heiße Singles leben an einem Traumstrand zusammen – dürfen sich jedoch weder anfassen noch weitere intime Schritte gehen. Küssen, Fummeln und Sex werden mit einer Geldstrafe geahndet. Nach dem Mega-Erfolg der ersten Staffel läuft in wenigen Tagen die zweite an – und diese Mädels sind mit dabei!

Fünf Frauen und fünf Männer starten am 23. Juni das große Abstinenz-Experiment. Und die Teilnehmerinnen, die die Streamingplattform selbst via Instagram vorstellt, können sich wirklich sehen lassen: Melinda Berry ist 28 Jahre alt, eine echte Schönheit aus New York und arbeitet als Model. Unterstützung aus ihrem Heimatland bekommt sie von Kayla Jean. Die 26-Jährige mit philippinischen Wurzeln stammt aus Florida – und begeistert vor allem mit ihrem natürlichen Look.

Doch auch aus dem Nachbarstaat Kanada ist eine Vertreterin dabei: Carly Lawrence arbeitet wie Kollegin Melinda als Model – und betört im Netz besonders durch eine Menge nackte Haut. Die zwei Letzten, aber nicht minder Attraktiven im Bunde sind Emily Faye Miller aus Großbritannien und Larissa Trownson aus Neuseeland. Wie gefallen euch die diesjährigen "Finger weg!"-Kandidatinnen? Stimmt unten ab!

Tom Dymond / Netflix Der Cast der zweiten Staffel von "Finger weg!" 2021

Instagram / melinda_melrose Melinda Berry, Influencerin

Instagram / kaylajean.official Kayla Jean

Instagram / carlylawrence_ Carly Lawrence

Instagram / emilyfayemillerr Emily Faye Miller, Influencerin

Instagram / larissa_trownson Larissa Trownson

