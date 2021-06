Sarah Engels (28) hat diese Woche gleich mehrere Gründe zum Feiern! Ihr und Pietro Lombardis Sohnemann Alessio (6) wird heute sechs Jahre alt. Seine Geburtstagsfeier findet allerdings erst morgen statt, da Sarahs jüngerer Bruder heute Hochzeit feiert. Kurz vor der Trauung zeigte die schwangere "Te Amo Mi Amor"-Interpretin ihr Outfit für den besonderen Anlass – und präsentierte dabei ihren Babybauch!

"Mein kleiner Bruder wird heute einfach heiraten, verrückt. Aber ich freue mich total, ich freue mich auf den Tag, ich glaube, das wird richtig cool!", erzählte Sarah in einer Instagram-Story, in der sie sich in einem knappen, roten Kleid präsentiert. In einem Moment des Clips dreht sich die künftige Zweifach-Mama zur Seite, legt die Hände um ihren Bauch und stellt so ihre deutlich sichtbare Wölbung zur Schau.

Zwar waren die einstige DSDS-Kandidatin und ihr Mann Julian (28) wegen der Hochzeit, bei der Sarah die Trauzeugin ihrer Schwägerin ist, voller Vorfreude – allerdings machte ihnen die starke Hitze schon vor Beginn der Feier zu schaffen. "Ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein", gab die Brünette unverblümt zu.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels zeigt ihren Babybauch

Anzeige

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de