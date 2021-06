Herzlichen Glückwunsch Alessio Lombardi (6)! Der Sohn von Pietro Lombardi (29) und Sarah Engels (28) wird heute schon sechs Jahre alt. In den vergangenen Jahren gab es zu seinem Ehrentag oft eine tolle Party – für die sich seine Eltern immer einiges haben einfallen lassen. In einem Jahr konnte der kleine Mann sich zum Beispiel über einen Besuch vom Krümelmonster freuen und 2020 wurde er mit einer Hüpfburg überrascht. In diesem Jahr muss Alessio sich aber noch einen Tag länger auf seine große Feier gedulden: Mama Sarah ist heute auf einer Hochzeit eingeladen.

Das verrät die baldige Zweifach-Mama in ihrer Instagram-Story. Ihr kleiner Bruder tritt heute vor den Traualtar und sie ist die Trauzeugin ihrer Schwägerin –Sarah darf bei dem Jawort also auf keinen Fall fehlen. Alessios Kindergeburtstag wurde daher kurzerhand auf Sonntag verlegt. Was genau für die morgige Geburtstagsparty geplant ist, verriet die Sängerin aber noch nicht.

Die ein oder andere Überraschung hatte Sarah für ihren Kleinen aber natürlich heute schon auf Lager. Früh morgens wartete auf den frischgebackenen Sechsjährigen bereits ein bunt geschmückter Frühstückstisch mit einigen Geschenken und einem selbst gebackenen Kuchen.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio, November 2019

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im September 2020

