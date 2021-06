So ernst war die Beziehung von Nathalie Volk (24) und Frank Otto (63)! Ende des vergangenen Jahres verkündeten die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der erfolgreiche Unternehmer das Ende ihrer fünfjährigen Beziehung. Nur kurz darauf hatte das Model bereits einen neuen Mann am Start: Hells-Angels-Rocker Timur. Trotz Trennung betonte der Versandhaus-Erbe zuletzt, rundum glücklich zu sein. Nun schilderte Frank sogar erstmals seine Sicht der einstigen Liebesbeziehung.

Im Bild-Interview sprach der 63-Jährige über das Ende seiner Beziehung und fasste zusammen: "Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Wir haben uns in Freundschaft getrennt." Dabei schienen hinter der ungewöhnlichen Liebe ernste Absichten zu stecken. Nachwuchs sei für Nathalie ein großes Thema gewesen. "Ich wäre für ein Kind bereit gewesen, es war aber nicht mein Wunsch. Sie hatte den Wunsch. Nicht von Anfang an, aber zum Ende schon", erklärte der Multi-Millionär. Allerdings habe die Beauty offensichtlich auch die Bereitschaft gehabt, sich neu zu verlieben.

Schon im Mai 2020 hatte Nathalie gegenüber Bild einen unerfüllten Kinderwunsch angedeutet. "Ich habe es mit Frank mehrfach versucht in den vergangenen fünf Jahren. Aber es hat nie geklappt!", gab sich die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin damals bedauernd. Der Geschäftsmann selbst hat bereits vier Kinder aus früheren Ehen.

Instagram / nathalievolk Timur A. und Nathalie Volk im September 2020

Getty Images Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016

