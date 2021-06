Lauryn "Pumpkin" Efird teilt eine besonders niedliche Info mit ihren Fans! Im April gaben die Tochter von Mama June (41) und ihr Ehemann Joshua Efird bekannt, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Die TV-Bekanntheit verriet bereits, dass das Paar sich nach einer Tochter nun auch auf ein Söhnchen freuen darf. Im Juli soll der Junge das Licht der Welt erblicken – seinen Namen plauderte Pumpkin aber schon jetzt aus.

Auf Instagram postete die 21-Jährige ein gemeinsames Bild mit ihrem Mann von ihrer Baby-Party: "Wir bekommen das perfektes Paar, um unsere kleine Familie damit zu vervollständigen. Im Juli werden wir euch unseren kostbaren Babyboy Bentley Jameson vorstellen", schrieb Pumpkin erfreut zu dem Foto und gab damit ganz nebenbei den Namen ihres Sohnes bekannt.

Pumpkins Follower freuten sich nicht nur darüber, dass sie dieses süße Detail schon so früh mit ihnen geteilt hat – sie sind auch sehr zufrieden mit der Namenswahl der zukünftigen Zweifach-Eltern. "Wie süß, Bentley ist ein bezaubernder Name", heißt es beispielsweise in einem Kommentar unter dem Beitrag.

Instagram / pumpkin Joshua und Lauryn Efird bei ihrer Baby-Shower im Juni 2021

Instagram / pumpkin Lauryn Efird mit ihrer Tochter

Instagram / pumpkin Lauryn Efird, Reality-TV-Star

