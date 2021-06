Bindi Irwin (22) möchte der kleinen Grace Warrior Irwin Powell schon jetzt die Welt der Tiere näherbringen! Ende März wurden die Tochter der verstorbenen Tierdokulegende Steve Irwin (✝44) und ihr Mann Chandler Powell (24) Eltern. Seit der Geburt verbringt die Familie viel Zeit in der Natur – und lässt auch ihre Follower regelmäßig daran teilhaben. Jetzt waren Bindi und Chandler mit ihrem Baby sogar im Australia Zoo!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 22-Jährige jetzt einen Schnappschuss von einem Ausflug in den berühmten zoologischen Garten: Auf dem Foto liegt Grace im Kinderwagen und beobachtet interessiert die Umgebung. "Unser süßes Mädchen kuschelt und erkundet den Australia Zoo. Sie kichert, wenn wir über all die Tiere sprechen, an denen wir vorbeischlendern", schwärmte Bindi von ihrem Töchterchen und machte dabei klar, dass die Kleine sich offenbar schon jetzt der Natur verbunden fühlt.

Dass die Familie überglücklich mit ihrem Nachwuchs ist, hatte der Wildtierexperte bereits vor wenigen Tagen im Netz betont. Chandler schenkte der frischgebackenen Mutter einen Strauß Sonnenblumen mit einer süßen Liebeserklärung: "Ein kleines bisschen Sonnenschein für dich, um dir dafür zu danken, dass du die weltbeste Mama bist", drückte er seine Zuneigung aus.

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwins Tochter Grace Warrior im Australia Zoo im Juni 2021

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace im Juni 2021

