Georgina Fleur (31) meldet sich erneut mit einem Gesundheits-Update bei ihren Fans. Aktuell erwartet der Reality-TV-Star sein erstes Kind. Doch die Schwangerschaftsreise der rothaarigen Beauty wird für sie zunehmend anstrengender. Im Netz wandte sie sich mit besorgniserregenden Nachrichten an ihre Fans und offenbarte, dass sie am Ende ihrer Kräfte sei. Jetzt erzählte Georgina ihren Followern erneut, wie es gerade um sie steht.

Auf Instagram ließ Georgina die Schmerzen des vergangenen Tages Revue passieren. "Es fühlte sich an, als würde die Bauchdecke aufplatzen. Das ist echt Horror", teilte die einstige Sommerhaus der Stars-Bewohnerin ihren Followern mit. So langsam gehe der 31-Jährigen ihr Zustand wirklich an die Substanz. Schmerzen und Müdigkeit empfinde sie nämlich schon seit Beginn ihrer Schwangerschaft.

"Ich dachte, es wird in den späteren Schwangerschaftswochen einfacher. Ich kann einfach nichts machen, ich bin nur erschöpft", zeigte Georgina sich frustriert. Doch wenn die schlimmen Schmerzen nicht besser werden würden, habe sie vor, wieder zum Arzt zu gehen.

Instagram / CP709avlRra TV-Sternchen Georgina Fleur

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Mai 2021

