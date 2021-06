Machine Gun Kelly (31) überrascht seine Fans! Immer wieder unternimmt der Musiker allerlei verrückte Sachen oder verblüfft seine Fans mit skurrilen Geschichten. So verriet er erst kürzlich, dass er und Hollywood-Star Megan Fox (35) bei ihrem zweiten Date auch ein Rendezvous mit einem Hai hatten. Doch genau solche Erlebnisse machen die beiden zum absoluten Dream-Team. Und so wundert es nicht, dass der Rocker nun einen spontanten Gig spielte, bei dem auch seine Liebste dabei war – und einige weitere Promis...

Wie Daily Mail berichtet, veranstaltete der 31-Jährige am Samstag kurzerhand ein kleines Konzert in Venice Beach – er spielte nachmittags auf einer Dachterrasse. Mit dem Gig wollte der Sänger feiern, dass sein Album "Tickets To My Downfall" kürzlich mit Platin ausgezeichnet wurde. Den spontanen Liveact gab der Musiker erst eineinhalb Stunden vorher auf Social Media bekannt. Hierfür hollte er sich prominente Unterstützung: So saß nicht nur seine Liebste Megan zum Anfeuern auf besagter Dachterasse. Blink182-Star Travis Barker (45) spielte das Schlagzeug und hatte seine Freundin Kourtney Kardashian (42) mitgebracht. Alle Anwesenden schienen den Gig sehr zu genießen und teilten auf ihren Social-Media-Kanälen einige Pics.

Neben Kourtney und Megan war unter anderem auch TikTok-Star Addison Rae (20) dabei. Zusammen mit der Keeping up with the Kardashians-Schönheit machte sie einige Selfies. Außerdem rockten Travis' Kinder sowie der "Angels & Demons"-Interpret Jaden Hossler (20), der unter dem Namen Jxdn Musik veröffentlicht, ebenfalls auf der Dachterrasse ab.

Snorlax/ CelebCandidly / MEGA Megan Fox und Kourtney Kardashian beim Dachterrassen Auftritt von Machine Gun Kelly im Juni 2021

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly bei seinem Dachterrassen-Auftritt im Juni 2021

Snorlax/ CelebCandidly / MEGA Machine Gun Kelly bei seinem Dachterrassen-Konzert im Juni 2021

