Seit fast einem Jahr turteln Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) durch die Welt. Dass die beiden einfach nicht ohneeinander können, beweisen sie nur zu gern. Kaum ein roter Teppich wurde in letzter Zeit ohne den jeweils anderen unsicher gemacht. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass der Musiker einfach alles für seine Freundin tut: Bei einem Date brauchte Megan jetzt gar nicht erst laufen – MGK trug sie kurzerhand auf dem Rücken!

Er würde sie im wahrsten Sinne des Wortes überall hintragen: Paparazzi erwischten das verliebte Paar vor wenigen Tagen in Las Vegas bei einem Date. Gemeinsam schauten sich die zwei den Boxkampf von Logan Paul (26) und Floyd Mayweather Jr. (44) an. In der VIP-Lounge ließ es sich vor allem die Schauspielerin gut gehen. Die Fotografen knipsten die beiden nämlich dabei ab, wie Megan von ihrem Freund huckepack getragen wurde. Möglicherweise konnte die Schauspielerin nicht mehr auf ihren hohen Schuhen laufen.

Dass der Musiker, der mit bürgerlichem Name Colson Baker heißt, für seine große Liebe aber noch weiter geht, hatte bereits vor Kurzem bewiesen. Er trägt nämlich seit einiger Zeit eine Kette mit Megans Blut um den Hals. Doch warum? Die 35-Jährige hatte ihrem Freund das Schmuckstück als Andenken geschenkt. "Manche würden vielleicht ein Taschentuch nehmen – sie hat mir ihre DNA geschenkt", hatte er in der The Ellen DeGeneres Show ausgeplaudert.

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Anzeige

Brian Prahl / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly mit Fans

Anzeige

Instagram / meganfox Schauspielerin Megan Fox mit ihrem Freund Machine Gun Kelly

Anzeige

Wie findet ihr die beiden als Paar? Total süß! Langsam nerven sie mich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de