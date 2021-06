In diesem Rahmen darf man wohl nicht mit ihr rechnen. In Sachen Liebe ist es um Cathy Lugner (31) in letzter Zeit ruhig geworden. Nach ihrer zweijährigen Ehe mit Baulöwe Richard Lugner (88) hatte das Erotikmodel kein Glück mit den Männern. Auch ihre letzte öffentliche Liebelei mit Maurice war nur von kurzer Dauer und liegt inzwischen auch schon fast zwei Jahre zurück. Im TV will die Beauty ihrem Liebesglück jedoch nicht auf die Sprünge helfen, wie sie Promiflash verriet.

Im Interview mit Promiflash sprach die 31-Jährige über ihre künftigen TV-Pläne – eine Datingshow ist darin offensichtlich nicht vorgesehen. "Auf solche Sendungen wie 'Ich suche jetzt meine große Liebe' habe ich keinen Bock. Das ist für mich nicht real", stellte Cathy klar. "Aus dem Alter bin ich raus, dass ich überall mitmachen muss. Wenn, dann habe ich Interesse an realen Sachen", erklärte die Mutter einer Tochter weiter. Solche Formate seien auf dem derzeitigen Markt jedoch dünn gesät.

Einen Mann, der ihren Ansprüchen gerecht wird, scheint Cathy also nicht in Kuppelshows zu vermuten. Dafür hatte sie im vergangenen Jahr verraten, dass ihr Ex-Mann Richard als absoluter Gentleman diesen sehr wohl entsprach. "Er war witzig, belesen, intelligent und hat mir viel beigebracht. Ich fand es faszinierend, mehr durch ihn zu lernen", schwärmte das Model via Instagram.

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner und Maurice im August 2019 in Berlin

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Model

Getty Images Cathy und Richard Lugner im September 2014 in Wien

