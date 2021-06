Chiara Ferragni (34) und Fedez (31) schweben aktuell total im Familien-Glück! Das Paar, welches im September 2018 heiratete und bereits einen gemeinsamen Sohn hat, verkündete im Oktober des vergangenen Jahres, dass sie erneut Nachwuchs erwarten würden. Im März kam dann schließlich ihre Tochter zur Welt. Aktuell befinden sich die 34-Jährige und der 31-Jährige gemeinsam auf Reisen. Jetzt wurden die Eheleute turtelnd im Urlaub abgelichtet.

Vergangene Woche wurden die Fashion-Influencerin und ihr Mann in einem Hotel in Portofino von Paparazzi fotografiert. Dabei fiel auf, dass das Paar die Zeit ohne seine Kinder sichtlich zu genießen schien. Bei einem gemeinsamen Dinner lachten Chiara und Fedez viel und auch beim vorangegangenen Sonnenbaden hatten die zweifachen Eltern sichtlich Spaß. Beim Turteln in dem Ferienresort konnte die Schönheit außerdem nicht die Finger von ihrem Gatten lassen und schmachtete ihn regelrecht an. Zärtlich berührte sie beispielsweise seine Brust, während sich die beiden augenscheinlich unterhielten.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Blondine des Weiteren einige Eindrücke des Urlaubs mit ihren rund 24 Millionen Abonnenten. Auch auf diesen Schnappschüssen wirkten die beiden Turteltauben verliebt wie eh und je. Neben ihren üblichen Outfit-Fotos veröffentlichte die Schwester von Valentina Ferragni zudem einige Bilder von romantischen Abendessen oder Brunch-Dates, die sie während ihrer Zeit in Portofino mit ihrem Liebsten verlebte.

Oliver Palombi / MEGA Chiara Ferragni und Fedez im Juni 2021 in Portofino

