Hilary Duff (33) hat mit ihren Kids immer was zu lachen! Die "Younger"-Darstellerin und ihr Mann Matthew Koma begrüßten am 24. März ihr Töchterchen Mae James Bair auf der Welt. Mit dem Nesthäkchen und dessen großen Geschwistern Banks Violet Bair (2) und Luca Cruz Comrie (9) wird es nie langweilig im Haus der Schauspielerin – und daran ist Hilary selbst oft nicht ganz unschuldig: Jetzt teilte sie Aufnahmen der kleinen Mae – und musste dabei ganz schön losprusten.

In ihrer Instagram-Story postete die dreifache Mutter einen witzigen Clip, in dem ihre Jüngste fröhlich in die Kamera strahlt. Das Köpfchen kann die Kleine mit ihren knapp drei Monaten offenbar noch nicht ganz alleine geradehalten – ein wenig instabil wackelt Mae hin und her, während Mama Hilary sich vor Lachen gar nicht mehr halten kann. "Alter Wackelkopf" beschriftete sie die Aufnahmen mit einem Augenzwinkern.

Ob das künftig Maes neuer Spitzname werden wird? Denn Hilary ist ein großer Fan davon, sich weitere Kosenamen für ihre Kinder auszudenken. Bisher nannte sie ihr Baby beispielsweise auch "Mae Mae" und "MJ". Ihre große Schwester Banks wird liebevoll "Banksy" gerufen.

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs jüngste Tochter Mae James Bair

