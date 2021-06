Sie gibt ein weiteres niedliches Detail über ihr Baby preis! Seit wenigen Monaten ist Hilary Duff (33) stolze Dreifach-Mutter: Sie und ihr Ehemann Matthew Koma konnten ihre zweite gemeinsame Tochter Mae James Bair auf der Welt willkommen heißen. Seitdem gibt vor allem die Schauspielerin immer mal wieder Informationen über ihr Babyglück preis – so wie vor wenigen Tagen: Hilary verriet ihren Fans ganz subtil, welchen Spitznamen sie ihrer Tochter gegeben hat!

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige vor wenigen Tagen einen zuckersüßen Schnappschuss ihres Töchterchens. Total entspannt liegt das wenige Monate alte Baby auf dem Bild auf einer personalisierten Luxusdecke. Diesen Beitrag betitelte die "Lizzie McGuire"-Darstellerin ganz simpel mit "MJ" und gab ihren Fans Aufschluss darüber, wie sie ihre kleine Mae James auch mal gern nennt.

Dass Hilary kaum genug von ihrer kleinen Mae bekommt, hatte sie bereits kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes betont. "Die meisten Leute machen das am ersten Tag, aber du bist das drittgeborene Kind, Mae Mae, also machen wir das erst am siebten. Eine glückliche erste Woche auf der Welt, meine Kleine! Wir lieben dich so", hatte sie ihrem Mädchen eine süße Liebeserklärung im Netz gemacht.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im April 2021

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Tochter Mae

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihren ältesten Kindern im März 2020

