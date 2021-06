Chris Grey und Eric Sindermann (32) kämpfen um dieselbe Frau! Die zwei Muskelmänner buhlen bei Ex on the Beach um die Gunst der Kandidatin Tara Tabitha (28). Dabei scheint der Neuzugang Chris größere Chancen bei der Beauty zu haben. Das bemerkte auch ihr Ex-Lover Eric, weswegen der Berliner versuchte, sein Revier zu markieren. Doch das ist Chris anscheinend völlig egal – denn sein TV-Rivale sei überhaupt keine Konkurrenz für ihn!

Im Promiflash-Interview erklärte er nun, was genau ihn von Eric unterscheidet: "Zum einen verhalte ich mich nicht wie ein beleidigtes Kind, wenn es mal nicht läuft, wie ich es möchte. Zum anderen wollte Tara einen Mann und keinen Hampelmann im Spongebob-Shirt", stellte Chris klar und schoss zugleich gegen Taras Ex. Offenbar sieht er in Eric keine Gefahr. "Man überzeugt sein Gegenüber nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten", führte er fort. Und Erics Taten in der Villa haben Tara wohl eher weniger beeindruckt – ganz im Gegenteil...

Denn kurz nach seinem Einzug knutschte er mit der Teilnehmerin Roxy, obwohl er doch eigentlich Tara zurückgewinnen wollte. Letztere zeigte sich darüber äußerst enttäuscht: "Nach seinen Aktionen am Anfang hat er aber einfach nichts mehr zu melden bei mir. [...] Da hätte sich Eric im Vorfeld einfach anders verhalten müssen", gestand sie gegenüber Promiflash.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.



TVNow Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Teilnehmer



TVNOW Tara und Chris, "Ex on the Beach"-Folge 12



Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Influencerin





