Was für eine herzerwärmende Geste von Prinz Charles (72) zum Ehrentag seines Ältesten. Erst kürzlich wurde Prinz William (39) am Vatertag von seiner Familie geehrt. Nun feierte der Herzog von Cambridge heute seinen 39. Geburtstag. Zu diesem gratulierte dem Zweiten in der Thronfolge nicht nur seine Oma, Queen Elizabeth II. (95). Auch sein Vater Charles ließ es sich nicht nehmen, mit einem goldigen Post seinem Sohn an diesem besonderen Tag Glückwünsche zu entrichten.

Am Ehrentag seines ältesten Sohnes veröffentlichte der Prinz von Wales gleich zwei Schnappschüsse von sich und William auf dem offiziellen Instagram- und Twitter-Account von Clarence House. Eines der Bilder war ein goldiges Baby-Throwback-Pic in Schwarz-Weiß, das William als Säugling mit seinem Vater zeigt. Auf dem Foto schaut der 72-Jährige seinen Knirps liebevoll an, der über den Beinen seines Vaters liegt und erstaunt in die Kameralinse blickt.

Das zweite Foto ist eine aktuellere Momentaufnahme, ein herziges Familienfoto. Gemeinsam mit Charles' Ehefrau, Herzogin Camilla (73), befindet sich das Vater-Sohn-Duo auf einer Veranstaltung, bei der die Royals augenscheinlich viel Spaß hatten. Die Bildunterschrift hielt der 72-Jährige dann ganz schlicht. "Wir wünschen dem Herzog von Cambridge alles Gute zum heutigen Geburtstag!", schrieb er zu den beiden Aufnahmen.

Anzeige

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William (links) und Prinz Harry (rechts), 1987

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2014 in London

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinzessin Diana in London im Dezember 1983

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de