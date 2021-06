Was für ein Liebeswirrwarr! Seit einigen Wochen bändelt das einstige Traumpaar Hollywoods, Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48), wieder miteinander an. Mittlerweile scheinen sie daraus auch kein Geheimnis mehr machen zu wollen – und turteln in aller Öffentlichkeit, was das Zeug hält. Zuvor war J.Lo mit dem Baseball-Star Alex Rodriguez (45) verlobt. Jetzt wurde Letzterer tatsächlich mit Bens Verflossener Lindsay Shookus gesichtet!

PageSix liegt ein Video vor, welches Alex und Lindsay ziemlich vertraut auf ihrer Geburtstagsparty zeigt. Das Pikante daran ist wohl das Timing: Denn zwischen deren Ex-Partnern Jennifer und Ben scheint es mittlerweile ganz schön ernst zu werden. Wollen die TV-Produzentin und der ehemalige Profisportler den beiden damit etwa eins auswischen?

Fehlanzeige! "Zwischen den beiden läuft nichts. Sie sind seit 15 Jahren befreundet", bestätigte ein Sprecher von Alex gegenüber dem Online-Magazin. Der 45-Jährige soll momentan Single sein – und angeblich eifersüchtig auf Jennifer und Bens neu entfachte Romanze, wie ein Insider vor einigen Wochen verriet.

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im September 2019 in Toronto

MEGA Ben Affleck und Lindsay Shookus

