Tristan Thompson (30) scheint nicht lange Trübsal zu blasen. Gerade erst wurde bekannt, dass der Basketballer und Khloé Kardashian (36) sich wieder dazu entschlossen haben, zukünftig getrennte Wege zu gehen. Angeblich sollen ​die einstigen Turteltauben den Schlussstrich bereits nach den Fremdflirtvorwürfen gezogen haben. Doch Tristan scheint nicht wirklich traurig über die Trennung zu sein: Angeblich soll er sich bereits mit anderen Damen trösten!

Wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail berichtete, soll der NBA-Star während einer Hausparty im kalifornischen Bel Air mit einigen Frauen geflirtet haben. Zunächst soll er an der Bar reichlich dem Alkohol zugesprochen haben. "Ein paar Stunden später verschwand Tristan in einen der Partyräume, wo jeder hingeht, um Sex zu haben", meinte die Quelle zu wissen. Er befand sich in Begleitung von drei Frauen und einem anderen männlichen Partygast. Eine halbe Stunde später soll der Kanadier das Zimmer wieder verlassen haben – und dabei total zerzaust ausgesehen haben.

Eine der Damen soll es Tristan dabei ganz besonders angetan haben. "Er hat diesem einen Mädchen immer wieder an den Hintern gefasst, sodass wir alle wussten, dass sie ihm total gefiel", plauderte der Insider aus. Der Annäherungsversuch soll angeblich so offensiv gewesen sein, dass die Gäste sogar Mitleid mit Khloé hatten. Die soll kürzlich in einem Interview noch öffentlich über ein weiteres Kind mit Tristan nachgedacht haben. Doch dazu kommt es wohl nun nicht mehr...

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Juni 2021

