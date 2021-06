Lana Del Rey (36) strahlt vor Glück! Die US-Amerikanerin steht bereits seit ihrem 17. Lebensjahr auf der Bühne. Mit Songs wie "Video Games" und "Summertime Sadness" schaffte sie schließlich den Durchbruch und ist seitdem ein fester Bestandteil der internationalen Pop-Szene. Fast 20 Jahre nach ihrem Start als Sängerin feierte Lana jetzt ihren 36. Geburtstag – und zwar mit einer XXL-Barbie-Torte!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die gebürtige New Yorkerin am 21. Juni ein Foto, das sie an ihrem Ehrentag zeigt. Auf dem Bild posiert die Beauty im Bikini mit einem Kuchen im Stil einer Barbie-Puppe – und strahlt über beide Ohren. Zu der Aufnahme schrieb Lana beseelt: "An meinem Geburtstag möchte ich meinen lieben Freunden und meiner Familie von ganzem Herzen dafür danken, dass sie der Mittelpunkt und das Glück meines Lebens sind!"

Zahlreiche Fans gratulierten Lana in den Kommentaren bereits zu ihrem Geburtstag. Ein öffentlicher Glückwunsch fehlte bisher aber noch – und zwar ein Gruß von Clayton Johnson (32), dem Verlobten der Musikerin. Im vergangenen Dezember war der Gitarrist nach nur wenigen Monaten Beziehung vor seiner Freundin auf die Knie gegangen.

