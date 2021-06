Ob Paris (40) und Nicky Hilton (37) in den edlen Shops ein Schnäppchen ergattern konnten? Seit vielen Jahren leben die blonden It-Girls geradezu im Luxus. Was Anfang der 2000er-Jahre mit wilden Partys und veröffentlichten Sex-Tapes begann, kann inzwischen eher als ruhiger Lebenswandel mit viel Zeit für die Familie bezeichnet werden. Jetzt wurden die glamourösen Schwestern bei einem gemeinsamen Einkaufsbummel in New York City gesehen.

Am Montag schlenderte das Duo top gestylt durch die Straßen der amerikanischen Metropole und wurde dabei von einigen Paparazzi abgelichtet. Die beiden Blondinen genossen sichtlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, denn sie machten Soho – einem Stadtteil im New Yorker Bezirk Manhattan – regelrecht zu ihrem eigenen kleinen Laufsteg. Paris schien während des Shoppingtrips durch die Designerboutiquen der noblen Gegend zudem bester Laune zu sein. Anders als ihre Schwester lächelte sie freudig in die Kameralinsen und winkte einigen Fotografen sogar während ihres Spaziergangs zu.

Was die beiden It-Girls für Kleidung shoppen waren, zeigen die Schnappschüsse allerdings nicht. Vermutlich suchten sie jedoch nicht nach einem Brautkleid, obwohl Paris seit Anfang 2021 verlobt ist. Im April verriet Nicky gegenüber dem New You Magazine nämlich, dass ihre Schwester und deren Verlobter Carter Reum bisher noch nicht in Hochzeitsvorbereitungen stecken würden. "Ich glaube nicht, dass Paris es in der unmittelbaren Zukunft tun wird", erklärte die 37-Jährige damals.

LRNYC / MEGA Paris und Nicky Hilton im Juni 2021

LRNYC / MEGA Paris und Nicky Hilton im Juni 2021

Getty Images Paris und Nicky Hilton im Juni 2021

