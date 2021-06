Bei Jessica Schröder (27) ist es bald endlich so weit! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Niklas (32) erwarten gerade ihren ersten Nachwuchs: Das Geschlecht haben die zwei Turteltauben ihrer Community auch schon verraten: Sie bekommen eine Tochter. Mittlerweile ist die Influencerin bereits im achten Monat – und hat sich offenbar schon einige Gedanken über die Entbindung gemacht: Jessi wünscht sich eine natürliche Geburt!

Auf ihrem Instagram-Account machte die 27-Jährige im Rahmen einer Fragerunde deutlich, dass sie alles dafür tun werde, um natürlich entbinden zu können. "Sollte es zu einem Kaiserschnitt kommen, ist es nun mal so, aber mein Wunsch ist die natürliche Geburt. Ich will einmal im Leben erleben, wie es ist, ein Baby zur Welt zu bringen – mit allem, was dazugehört", meinte sie. Wann der Entbindungstermin ansteht, wolle Jessi allerdings noch nicht verraten: "Ich hab sowieso das Gefühl, die Kleine bleibt auf jeden Fall etwas länger drin."

Die YouTuberin könne es mittlerweile kaum mehr erwarten, ihr Baby endlich in den Armen zu halten. Sie fühle sich absolut bereit für ihre kleine Familie. "Nik sagt immer, dass sich seit dem positiven Schwangerschaftstest bei mir so ein innerer Schalter umgelegt hat und er jetzt richtig sieht, wie ich als 'Mommy to be' aufblühe", schwärmt Jessi.

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessica Schröder mit ihrem Hund

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessi und Niklas Schröder im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de